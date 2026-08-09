Dirjenpas Lepas Ekspor Perdana Produk Coco Sheet Buatan Lapas Purwokerto

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) melepas produk Coco Sheet hasil produksi Lapas Kelas IIA Purwokerto ke pasar internasional.

Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (8/8) tersebut dihadiri langsung Direktur Jenderal Pemasyarakatan beserta jajaran Pimpinan Tinggi Ditjenpas.

Coco Sheet merupakan lembaran sabut kelapa yang dipadatkan dan dimanfaatkan sebagai alas dasar kasur, khususnya sebagai penyangga sebelum lapisan busa atau pegas.

Produksi Coco Sheet di Lapas Kelas IIA Purwokerto telah berjalan sekitar dua bulan dengan melibatkan 15 warga binaan.

Produk tersebut selanjutnya dikirim ke industri kasur di Tiongkok melalui kerja sama dengan PT Chewy Louis.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengapresiasi capaian Lapas Kelas IIA Purwokerto yang mampu mengembangkan produk hasil pembinaan hingga memiliki pasar di tingkat internasional.

“Ini menjadi bukti bahwa hasil pembinaan kemandirian di lapas mampu menghasilkan produk yang bernilai ekonomi dan memiliki pasar di tingkat internasional,” ujar Mashudi.

Kepala Lapas Kelas IIA Purwokerto Aliandra mengataka pihaknya berkomitmen untuk terus mengembangkan program pembinaan kemandirian yang produktif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan pasar.