Dirregident Korlantas Ajak Gen Z Kampanyekan Tertib Administrasi Kendaraan Bermotor

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka menyambut arus mudik dan balik Lebaran 2026, Korlantas Polri meluncurkan tagline nasional “Mudik Aman, Keluarga Bahagia” sebagai semangat kolektif dalam mewujudkan perjalanan yang selamat, tertib, dan penuh makna kebersamaan.

Tagline tersebut tidak hanya menjadi slogan operasional pengamanan lalu lintas, tetapi juga gerakan moral untuk membangun budaya disiplin di jalan raya.

Ini merupakan tindak lanjut kebijakan Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho dan arahan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar seluruh jajaran Polri memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat serta memastikan pelaksanaan pengamanan mudik berjalan optimal, humanis, dan profesional.

Sejalan dengan semangat tersebut, Dirregident Korlantas Polri Brigjen Wibowo melalui program Polantas Menyapa mengajak generasi muda, khususnya Gen Z, untuk menjadi pelopor kampanye tertib administrasi kendaraan bermotor (ranmor).

Menurut Wibowo, “Mudik Aman” tidak hanya berbicara soal rekayasa lalu lintas, pos pelayanan, maupun pengamanan jalur rawan kecelakaan, tetapi juga dimulai dari kesiapan administrasi kendaraan yang lengkap dan sah.

Kelengkapan seperti SIM, STNK yang aktif, kepemilikan BPKB yang valid, serta kepatuhan terhadap registrasi dan identifikasi kendaraan merupakan fondasi dasar keselamatan dan ketertiban.

“Gen-Z adalah generasi digital yang kreatif dan memiliki pengaruh besar di ruang publik maupun media sosial. Kami mengajak mereka menjadi agen perubahan, mengkampanyekan pentingnya tertib administrasi kendaraan sebagai bagian dari budaya keselamatan berlalu lintas,” ujar Wibowo.

Dia menegaskan tertib administrasi bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan bentuk tanggung jawab moral terhadap diri sendiri, keluarga, dan sesama pengguna jalan.