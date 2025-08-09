Dirty Ass Akhirnya Luncurkan Piringan Hitam Manifes

jpnn.com, JAKARTA - Band garage punk asal Tangerang, Dirty Ass merilis mini album atau EP Manifes dalam format vinyl atau piringan hitam.

Dirilis dengan format digital pada akhir 2024, album tersebut kini hadir dalam bentuk piringan hitam 7 inci melalui kerja sama dengan label rekaman demajors.

Dirty Ass merayakan peluncuran piringan hitam Manifes dengan menggelar rangkaian tur ke beberapa kota.

Baca Juga: Sambutlah Manifes dari Dirty Ass

Dalam tur bertitel Manifes Tour Part. 2, Dirty Ass bakal menyambangi kota Depok pada 9 Agustus 2025, lalu Tangerang pada 16 Agustus, kemudian Jakarta pada 30 Agustus, dan terakhir ke Serang pada 13 September 2025.

Tidak hanya tampil sendirian, Dirty Ass juga turut membawa 4 grup musik dari Tangerang untuk ikut menemani rangkain tur pada masing-masing kota tersebut, seperti Tough Love, Beside Home, Supple, dan Junkmail.

Dirty Ass yang beranggotakan Gerry L. Fauzi (gitar/vokal), Bayu Samudro (drum) dan Gilang Fresandy (bass) kembali melanjutkan produktivitas setelah merilis EP Setubuhi Dirimu Sendiri.

Kali ini, saatnya EP Manifes, berisikan 4 track cepat dengan raw power dan in-your-face ala Dirty Ass.

EP Manifes dari Dirty Ass sudah bisa didapatkan dan dibeli dengan harga Rp175,000 saat Manifes Tour Part. 2. (ded/jpnn)