Dirut Agrinas Mundur, Kepala Bappisus: Namanya Pejabat Baru

Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bapisus) Aris Marsudiyanto memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/8/2025). Foto: ANTARA/Mentari Dwi Gayati

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Bappisus (Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus) Aris Marsudiyanto mengatakan Presiden Prabowo Subianto memaklumi pengunduran diri Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota.

Menurut dia, Prabowo memaklumi apabila Joao Angelo belum sepenuhnya bisa menguasai perusahaan pelat merah yang dipimpinnya.

“Sudah diberi petunjuk petunjuk ya biasa lah namanya pejabat baru, proses administrasi belum tentu menguasai ya,” ucap Aris, pada Selasa (12/8).

Aris menuturkan bahwa tidak ada masalah yang terjadi di tubuh BUMN tersebut karena semuanya sudah terencana dengan baik.

“Semua anggaran semuanya sudah terencana dengan baik, semuanya hanya prosesnya ya itu harus sabar, ada proses-proses administrasi yang harus dijalani,” tuturnya.

Pejabat baru, kata dia, memang harus menyesuaikan diri untuk bekerja di perusahaan yang dipimpinnya. Hal itu juga berkaca dari para menteri.

“Beliaunya juga orang baik, orang pintar, Pak Prabowo selalu mencari putra terbaik,” ucap Aris.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengundurkan diri dari jabatannya meski baru enam bulan menjabat.

