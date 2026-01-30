menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Dirut BEI Mengundurkan Diri Buntut IHSG Ambruk

Dirut BEI Mengundurkan Diri Buntut IHSG Ambruk

Dirut BEI Mengundurkan Diri Buntut IHSG Ambruk
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengumumkan pengunduran diri di Media Center BEI, Jakarta, Jumat (30/01/2026). (Antara/ Muhammad Heriyanto)

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman secara mendadak mundur dari jabatannya.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung di kantor BEI, Jumat pagi ini (30/1).

Keputusan mundur ini diambil Iman sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas gejolak yang terjadi di pasar modal Indonesia dalam dua hari terakhir.

Baca Juga:

Iman menegaskan meskipun pada pagi ini kondisi pasar mulai menunjukkan perbaikan, hal tersebut tidak mengubah keputusan mundur.

"Sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin, saya menyatakan mengundurkan diri dari Direktur Utama BEI," kata Iman.

Lebih lanjut, Iman menyampaikan harapannya agar keputusan ini dapat memberikan dampak positif.

Baca Juga:

Meski meninggalkan jabatannya, Iman tetap memberikan doa dan optimisme terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Terkait mekanisme pergantian kepemimpinan, Iman menjelaskan proses administrasi akan berjalan sesuai aturan.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman secara mendadak mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatannya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI