Dirut BEI Mundur, OJK Pastikan Pasar Modal Indonesia Tetap Berjalan Stabil

jpnn.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan operasional PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tetap berjalan normal pasca-pengunduran diri Direktur Utama BEI, Iman Rachman pada Jumat (30/1).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi????? memastikan seluruh fungsi perdagangan kliring dan penjaminan, serta kustodian berjalan normal.

"OJK memastikan bahwa pengunduran diri tersebut tidak mengganggu operasional BEI, Seluruh fungsi perdagangan kliring dan penjaminan dan kustodian berjalan normal," ujar Inarno kepada awak media di Jakarta, Jumat.

OJK memandang keputusan pengunduran diri Dirut BEI sebagai bentuk tanggung jawab moralnya terhadap kondisi pasar modal Indonesia saat ini.

"Kami memandang dan menghargai keputusan Pak Iman Rahman (Dirut BEI), hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral beliau atas kondisi pasar saat ini," ujar Inarno

Dirut BEI Iman Rachman mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya.

Iman mengatakan, pengunduran diri yang dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kondisi pasar modal Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini.

"Walaupun kondisi kita pagi hari ini membaik, saya ingin menyampaikan statement dan ini tidak ada tanya-jawab, bahwa saya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin. menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia," ujar Iman.