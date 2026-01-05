Dirut BULOG Ahmad Rizal Ramdhani Raih Doktor di UI, Disertasi Bahas Tata Kelola Pascapanen

jpnn.com, DEPOK - Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani S.Sos., S.H., M.Han. resmi meraih gelar doktor dari Universitas Indonesia (UI).

Gelar tersebut diperoleh setelah Rizal menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktor yang berlangsung di Balai Sidang Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, Senin (5/1).

Sidang terbuka tersebut diselenggarakan Program Doktor Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia.

Dalam sidang tersebut, Ahmad Rizal Ramdhani mempertahankan disertasi berjudul 'Transformasi Tata Kelola Kolaboratif Pascapanen Padi Berkelanjutan di Indonesia dengan Pendekatan Soft System Methodology-Based Multimethod'.

Sejumlah tokoh nasional menghadiri Sidang Terbuka Promosi Doktor yang dijalani Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Senin (5/1). Foto: Dokumentasi Bulog

Sidang promosi doktor ini dipimpin Prof. Dr. Drs. Supriatna, M.T. yang juga sebagai ketua penguji dan dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan para undangan lainnya.

Bertindak sebagai promotor dalam promosi doktor ini adalah Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto dengan Ko-Promotor Dr. Evi Frimawati, S.Pt., M.Si. dan Dr. Rachma Fitriati, M.Si. (Han).