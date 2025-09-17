Dirut BULOG Dampingi Mentan Amran Cek Stok Beras SPHP di Pasar Lubuk Buaya, Padang

menu
Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani mendampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat melakukan monitoring ketersediaan beras program SPHP di Pasar Lubuk Buaya, Kota Padang. Foto: Dokumentasi BULOG

jpnn.com, PADANG - Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan.

Terkait hal itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman didampingi Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani melakukan monitoring ketersediaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pasar Lubuk Buaya, Kota Padang, Sumatera Barat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dan Wali Kota Padang Fadly Amran.

Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan BULOG akan terus memasifkan distribusi beras SPHP demi memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang stabil.

“Kehadiran kami bersama Menteri Pertanian di Pasar Lubuk Buaya merupakan komitmen pemerintah untuk memantau langsung kondisi pangan di lapangan," tegas Ahmad Rizal Ramdhani dalam keterangannya, Rabu (17/9).

Dia juga memastikan BULOG akan terus mengawal distribusi SPHP agar target penyaluran hingga akhir tahun dapat tercapai, sekaligus memastikan ketersediaan beras tetap aman.

