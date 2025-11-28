Dirut BULOG Lepas 48 Ton Beras Premium Menuju Batam & Cek Penyaluran Banpang di Jakut

jpnn.com, JAKARTA UTARA - Perum BULOG melaksanakan salah satu kegiatan strategis dalam mendukung stabilitas pasokan pangan nasional melalui pelepasan pengiriman 48 ribu kilogram atau 48 ton beras premium ke Batam.

Kegiatan yang dihadiri Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani S.Sos., S.H., M.Han dan Direktur Bisnis Perum BULOG Febby Novita tersebut dilakukan di Komplek Pergudangan Inkopau dengan seremoni pemberangkatan beras premium yang terdiri dari dua jenis merek, yaitu Befood Setra Ramos 5 kg dan Befood Punokawan 5kg.

Beras tersebut dikirimkan dalam dua tahap, yakni pengiriman pertama sebanyak 24 ton menuju Gudang BULOG Batu Merah Batam, dan pengiriman berikutnya sebanyak 24 ton menuju Gudang BULOG Sungai Raya Karimun.

Dirut BULOG Rizal menyampaikan pergerakan pasokan ini merupakan bagian dari langkah antisipatif menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Berdasarkan kebutuhan wilayah, Pulau Batam memerlukan hampir seribu ton beras per bulan.

BULOG memastikan ketersediaan stok dalam kondisi sangat mencukupi.

"Beras di Gudang BULOG Batam, kami memiliki stok 3.200 ton dan lebih dr 200 ton di Gudang BULOG Karimun. Adapun total ketersediaan stok beras di wilayah Kanwil Riau dan Kepulauan Riau mencapai 19 Ribu ton," jelas Rizal dalam keterangannya, Jumat (28/11).