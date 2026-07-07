Dirut BULOG Pastikan Kualitas Beras Aman dan Terjaga hingga Penjuru Timur Indonesia

jpnn.com, JAYAPURA - Perum BULOG memastikan kualitas beras yang didistribusikan kepada masyarakat tetap aman, sehat, dan memenuhi standar mutu hingga ke penjuru timur Indonesia.

Komitmen tersebut ditegaskan Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani meninjau langsung stok dan kualitas beras di Kompleks Pergudangan BULOG Argapura, Jayapura, Papua.

Dalam kunjungan tersebut, Rizal meninjau secara langsung proses pengendalian mutu beras yang dilakukan BULOG, mulai dari pemeriksaan fisik, pengujian kadar air, penimbangan ulang, hingga pengujian persentase butir patah (broken) menggunakan peralatan laboratorium.

Proses tersebut merupakan bagian dari standar pengawasan mutu yang diterapkan BULOG untuk memastikan setiap beras yang disalurkan kepada masyarakat berada dalam kondisi terbaik.

Rizal menegaskan BULOG tidak hanya bertanggung jawab menjaga ketersediaan stok pangan nasional, tetapi juga memastikan kualitas beras tetap terjaga sejak diterima di gudang hingga sampai ke tangan masyarakat.

"Masyarakat tidak perlu bimbang dan ragu. BULOG memastikan beras yang disalurkan berada dalam kondisi baik, sehat, higienis, dan berkualitas," tegas Rizal dalam keterangannya, Selasa (7/7).

Dia pun menegaskan BULOG tidak hanya menjaga ketersediaan stok, tetapi juga memastikan mutu beras tetap terpelihara melalui proses pengawasan yang ketat sehingga masyarakat di seluruh Indonesia.