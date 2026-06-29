Dirut Bulog Perintahkan Tarik Produk Minyakita Diduga Berbau Solar

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani merespons adanya produk Minyakita yang diduga berbau solar. Rizal langsung memerintahkan penarikan seluruh produk Minyakita yang diduga berbau solar di sejumlah wilayah penerima bantuan pangan, antara lain, Kabupaten Karanganyar, Klaten, dan Wonogiri, Jawa Tengah.

Dia menegaskan bahwa Bulog tidak akan menoleransi produk yang tidak memenuhi standar mutu. “Sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat, seluruh produk Minyakita produksi PT KMR (Kusuma Mukti Remaja) yang telah terdistribusi kami perintahkan untuk segera ditarik,” ujar Rizal dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (29/6).

Rizal mengatakan untuk selanjutnya akan dilakukan pengujian laboratorium agar dapat memastikan penyebab secara ilmiah, dan menjadi dasar langkah berikutnya.

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Bulog juga memastikan proses penarikan dilakukan secara cepat dan terkoordinasi bersama produsen serta pihak-pihak terkait.

Masyarakat yang telah menerima Minyakita produksi PT KMR akan memperoleh penggantian produk yang memenuhi standar mutu, sehingga hak mereka tetap terlindungi.

Langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab Bulog memastikan setiap komoditas pangan yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan.

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Perum Bulog berkomitmen terus menjaga kualitas setiap komoditas pangan yang disalurkan kepada masyarakat.

Bersama para mitra, Bulog akan memperkuat pengawasan di seluruh rantai pasok guna memastikan seluruh produk pangan yang diterima masyarakat aman, bermutu, dan layak dikonsumsi.