Dirut Bulog Pimpin Langsung Peringatan ke-77 Hari Bela Negara, Simak Pesannya

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han. memimpin langsung upacara peringatan ke-77 Hari Bela Negara di lingkungan Perum BULOG.

Hari Bela Negara tahun ini mengusung tema 'Teguhkan Bela Negara untuk Indonesia Maju' dan menjadi momentum strategis untuk meneguhkan komitmen kebangsaan serta memperkuat peran seluruh insan BULOG dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa melalui pengabdian di sektor pangan.

Dalam peringatan tersebut, Dirut BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan amanat dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan setiap 19 Desember merupakan momentum bersejarah untuk mengenang berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi pada 1948, ketika Agresi Militer mengancam keberlangsungan negara ini.

Peristiwa tersebut menjadi bukti semangat bela negara adalah kekuatan utama yang mampu menjaga Indonesia tetap berdiri.

Presiden Prabowo juga mengingatkan dunia saat ini berada dalam dinamika global yang penuh ketidakpastian, mulai dari rivalitas geopolitik, krisis energi, disrupsi teknologi, hingga ancaman non-konvensional, seperti perang siber, radikalisme, dan bencana alam yang semakin sering terjadi.

Dalam kondisi tersebut, semangat bela negara harus menjadi kekuatan kolektif seluruh warga bangsa.

Secara khusus, Kepala Negara menyoroti kondisi saudara-saudara sebangsa di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang tengah menghadapi bencana alam.

Ketiga wilayah tersebut bukan hanya daerah terdampak, tetapi juga memiliki peran sejarah yang sangat besar dalam perjalanan Republik Indonesia. Presiden menegaskan tanpa Aceh, tanpa Sumatra Utara, dan tanpa Sumatra Barat, sejarah bela negara tidak akan pernah lengkap.