Dirut Bulog: Stok Beras Indonesia Tertinggi se-ASEAN

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 4,5 juta ton, dan menjadi yang tertinggi di ASEAN. Dia menyebut Myanmar menempati posisi berikutnya dengan cadangan sekitar 800 ribu ton yang dikelola lembaga pangan pemerintahnya, sementara sisanya berada dalam penguasaan sektor swasta nasional.

"Se-ASEAN ini yang paling tinggi stok berasnya adalah cadangan beras pemerintah (Indonesia) yang dikelola Bulog, (itu) tertinggi. Nomor dua adalah kalau enggak salah Myanmar. Myanmar itu sekitar 800 ribu ton dipegang oleh Bulog-nya Myanmar. Sisanya dipegang oleh swastanya," kata Rizal seusai meresmikan Media Center Perum Bulog di Jakarta, Senin (9/11).

Rizal optimistis stok beras pemerintah yang mencapai 4,5 juta ton memberikan ruang lebih kuat bagi Indonesia menjaga stabilitas pangan dibandingkan banyak negara lain di kawasan ASEAN saat ini. "Jadi, sebetulnya kita ini sudah paling tinggi stok cadangan pangan di ASEAN," tegas Rizal.

Sementara itu, Vietnam memiliki beras cadangan pemerintah sekitar 500 ribu ton, jauh di bawah Indonesia, sehingga kapasitas intervensi pemerintah terhadap gejolak pasokan dan harga relatif lebih terbatas.

Malaysia juga tercatat hanya memiliki sekitar 200 ribu ton cadangan beras pemerintah yang dikelola Bernas, menunjukkan selisih cukup besar dibandingkan stok yang dimiliki Bulog saat ini.

Dia mengatakan bahwa Indonesia memiliki posisi lebih kuat menghadapi potensi krisis pangan karena pemerintah berhasil membangun CBP dalam jumlah besar melalui pengelolaan Perum Bulog. Seluruh stok CBP tersebut merupakan hasil penyerapan gabah dan beras dari petani dalam negeri.

Besarnya cadangan beras pemerintah tersebut dinilai menjadi modal penting menjaga stabilitas pangan nasional ketika cuaca ekstrem menekan produksi dan meningkatkan ketidakpastian pasokan di berbagai kawasan dunia.

Bulog terus memanfaatkan cadangan beras pemerintah sebagai instrumen penguatan ketahanan pangan sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi meski tekanan iklim dan dinamika global masih berlangsung.