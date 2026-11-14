Dirut BULOG Tegaskan Pengoplos Beras SPHP Murni Oknum Masyarakat, Karyawan BULOG Dinyatakan Clean and Clear

jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG menegaskan bahwa praktik pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang belakangan menjadi perhatian publik merupakan tindakan oknum masyarakat di luar perusahaan.

Penegasan tersebut didasarkan pada hasil penelusuran bersama aparat penegak hukum yang, menurut Direktur Utama Perum BULOG, tidak menemukan keterlibatan karyawan BULOG sebagai pelaku pengoplosan.

Temuan ini sekaligus menjadi klarifikasi penting untuk meluruskan informasi yang berkembang serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas BULOG dalam menjalankan penugasan pemerintah di bidang pangan.

Hasil penelusuran tersebut memperjelas bahwa praktik pengoplosan beras SPHP tidak dapat serta-merta dikaitkan dengan keterlibatan karyawan BULOG. Penyalahgunaan program oleh pihak tertentu harus dibedakan secara tegas dari mekanisme penyaluran resmi yang dijalankan perusahaan. BULOG memastikan bahwa setiap proses distribusi memiliki ketentuan dan prosedur yang wajib dipatuhi, sementara tindakan penyimpangan oleh oknum di luar perusahaan menjadi perhatian serius untuk ditindaklanjuti bersama aparat berwenang.

Berdasarkan pendalaman yang dilakukan, dugaan penyalahgunaan beras SPHP mengarah pada oknum masyarakat yang memanfaatkan jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) melalui mekanisme pemesanan pada aplikasi Klik SPHP.

Penelusuran terhadap alur distribusi dan transaksi menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi sumber penyimpangan sekaligus memperjelas pihak yang bertanggung jawab.

Langkah ini menunjukkan keseriusan BULOG dalam mengungkap fakta secara transparan, mengedepankan akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran ditangani berdasarkan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., menegaskan bahwa kesimpulan tersebut diperoleh melalui koordinasi dan penelusuran bersama aparat penegak hukum, termasuk Bareskrim Polri, unsur intelijen, dan jajaran kepolisian daerah. “Dari hasil penelusuran kami dengan teman-teman Bareskrim, termasuk teman-teman dari Intel, masing-masing Polda dan sebagainya, yang terindikasi kemarin itu murni ya, dari oknum masyarakat,” tegas Ahmad Rizal Ramdhani dalam keterangannya, Jumat (13/11).