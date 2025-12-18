Dirut & Direksi Bank Mandiri Turun Langsung Pastikan Kesiapan Bantuan Bencana untuk Sumatra

jpnn.com, MEDAN - Bank Mandiri terus memperkuat perannya dalam mendukung penanganan bencana di wilayah Sumatra melalui rangkaian program Mandiri Tanggap Bencana.

Upaya ini merupakan bagian dari komitmen perseroan untuk hadir mendampingi masyarakat terdampak, sekaligus memastikan respons kemanusiaan berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.

Sebagai wujud kehadiran nyata negara di tengah masyarakat, Bank Mandiri secara konsisten dan proaktif mengambil peran terdepan dalam penanganan bencana di berbagai wilayah Sumatera.

Tidak sekadar komitmen, langkah konkret terus diwujudkan melalui aksi kemanusiaan yang berkelanjutan.

Sejak akhir November hingga pertengahan Desember 2025, Bank Mandiri telah menyalurkan lebih dari 73 ribu paket bantuan ke wilayah terdampak di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, mempertegas peran aktif perseroan dalam membantu masyarakat bangkit di tengah situasi darurat.

Konsistensi ini menegaskan komitmen Bank Mandiri untuk terus hadir, bergerak cepat, dan memberikan dampak nyata bagi pemulihan masyarakat di wilayah bencana.

Sebagai bagian dari peran strategis mendukung upaya pemerintah dalam meringankan beban warga terdampak, Bank Mandiri kembali menyalurkan tambahan paket bantuan ke Aceh pada Rabu (17/12).

Penyaluran bantuan ini merupakan tahap ke-10 yang dilakukan Bank Mandiri secara terukur.