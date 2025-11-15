menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Dirut Garuda Prioritaskan Perbaikan Armada dan Efisiensi, Bukan Tambah Pesawat

Dirut Garuda Prioritaskan Perbaikan Armada dan Efisiensi, Bukan Tambah Pesawat

Dirut Garuda Prioritaskan Perbaikan Armada dan Efisiensi, Bukan Tambah Pesawat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Maskapai Garuda Indonesia. Foto Yessy Artada/jpnn.com

jpnn.com, TANGERANG - Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny H. Kairupan, mengambil keputusan tegas dengan menunda ekspansi armada dan memusatkan energi pada perbaikan pesawat yang sudah ada.

Glenny mengungkapkan, perseroan sebelumnya menandatangani MoU pemesanan empat pesawat.

Namun, dari seluruh rencana itu, hanya satu unit yang sudah dibayarkan uang muka. Tiga pesawat lainnya resmi dipostponed.

Baca Juga:

“MoU ada empat pesawat, baru satu yang DP. Tiga sisanya kami tunda dulu, karena prioritasnya perbaikan armada,” kata Glenny saat jumpa pers di Garuda Sentra Operasi, Tangerang.

Keputusan ini menegaskan arah perbaikan Garuda yang semakin konsisten sejak masuknya skema penyelamatan pemerintah dan BPI Danantara.

Meski Danantara setuju mengucurkan modal sebesar Rp23,67 triliun tetapi mantan penerbang TNI AD ini cukup hati-hati.

Baca Juga:

Pilot lulusan LPPU Curug ini menilai, penyelamatan Garuda harus dimulai dari sektor operasional yang selama ini membebani keuangan.

Dia memperkirakan proses pemulihan penuh membutuhkan waktu dua tahun hingga Garuda kembali mencetak laba.

Penyelamatan Garuda Indonesia harus dimulai dari sektor operasional yang selama ini membebani keuangan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI