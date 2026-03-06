Dirut Indodana Finance Raih Penghargaan Indonesia Best CEO 2025

jpnn.com - Kepemimpinan yang visioner dan adaptif menjadi kekuatan utama bagi keberlanjutan bisnis di tengah dinamika ekonomi digital yang terus berkembang.

Atas dedikasinya dalam memperluas akses keuangan yang inklusif di Indonesia, Direktur Utama Indodana Finance Mira Wibowo dianugerahi penghargaan sebagai salah satu “Indonesia Best CEO 2025” dalam ajang Indonesia Business Leadership Forum.

Penghargaan ini menyoroti pentingnya kemampuan eksekusi strategi yang presisi oleh para CEO, Presiden Direktur, dan Direktur Utama dari perusahaan nasional maupun multinasional lintas industri.

Ajang penghargaan yang mengusung tema “From Vision to Execution: Commanding Business Agility and Governance amidst Global Uncertainty”, diselenggarakan oleh Majalah SWA, Swanetwork, dan Dunamis Organization Services Indonesia sebagai bentuk apresiasi kepada para pemimpin yang mampu mewujudkan bisnis secara berkelanjutan.

Mira dinilai unggul dalam mengeksekusi strategi yang presisi, serta membawa Indodana Finance tetap tangguh dan kompetitif di tengah tantangan industri.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim di Indodana Finance yang tetap adaptif dalam menghadapi tantangan industri. Kami berkomitmen untuk terus menjembatani visi perusahaan dengan eksekusi yang nyata, membangun budaya organisasi yang responsif, serta memastikan pertumbuhan yang selaras dengan tata kelola risiko yang kuat demi kemajuan inklusi keuangan di Indonesia,” ujar Mira.

Indodana Finance terus melakukan langkah aktif dan merata dalam mendukung inklusivitas keuangan di Indonesia, terbukti kini jangkauan layanan Indodana PayLater telah dapat dirasakan masyarakat di lebih dari 180 kota dan kabupaten di Indonesia.

Ekspansi ini bukan sekadar soal angka pertumbuhan, Indodana Finance mengedepankan gerakan layanan Paylater yang sehat dan berkelanjutan.