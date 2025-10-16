Dirut JICT Ajak Siswa SMAN 52 Jakarta Mengenal Dunia Pelabuhan

jpnn.com - Tim Pelindo Mengajar dari PT Jakarta International Container Terminal (JICT) hadir di SMA Negeri 52 Jakarta.

Kedatangan tim disambut antusias oleh ratusan siswa berseragam putih abu-abu yang sebagian mengenakan busana adat Nusantara.

Program itu merupakan bagian dari inisiatif nasional Pelindo Peduli di bawah payung tanggung jawab sosial PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk membangun generasi muda yang cerdas dan berkarakter.

Baca Juga: Pelindo RISE Ajak 6 Startup Hadirkan Solusi Berkelanjutan

Dalam forum itu, Direktur Utama JICT Ade Hartono tampil sebagai pengajar tamu.

Dengan gaya santai namun sarat makna, dia berbagi kisah perjalanan kariernya di dunia kepelabuhan hingga memimpin terminal peti kemas terbesar di Indonesia.

"Bekerja di pelabuhan bukan hanya soal menggerakkan logistik, tetapi tentang membangun kompetensi dan karakter," kata Ade di Jakarta Utara, dikutip dari siaran pers, Kamis (16/10/2025).

Baca Juga: Ternyata Ini Motif Briptu Rizka Bunuh Suaminya Brigadir Esco

"Selain itu, bekerja di BUMN juga berarti bekerja untuk negara, karena manfaatnya kembali lagi untuk masyarakat Indonesia," lanjutnya.

Program Pelindo Mengajar kali ini juga menghadirkan sesi interaktif, di mana siswa diajak mengenal peran strategis Pelindo dalam sistem logistik nasional, serta bagaimana Indonesia terhubung dengan dunia melalui pelabuhan.