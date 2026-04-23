Dirut JRP Insurance Raih Penghargaan Best CEO, Buktikan Kinerja Unggul Tingkat Nasional

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasaraharja Putera (JRP Insurance) menegaskan komitmennya dalam menghadirkan kinerja unggul melalui pencapaian prestasi di tingkat nasional.

Hal ini ditandai dengan diraihnya penghargaan Best CEO Kelompok General Insurance Ekuitas Rp1 Triliun – Rp1,5 Triliun yang diberikan kepada Direktur Utama PT Jasaraharja Putera Abdul Haris dalam ajang CEO Award & Unitlink Award 2026 yang diselenggarakan oleh Media Asuransi.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara resmi yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan strategis dan kinerja perusahaan yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan berkelanjutan di tengah tantangan industri.

Pengakuan tersebut menjadi bukti nyata atas peran kepemimpinan perusahaan dalam mengarahkan transformasi bisnis perusahaan, memperkuat fundamental keuangan, serta meningkatkan daya saing PT Jasaraharja Putera di sektor asuransi umum.

Melalui berbagai inisiatif strategis, perusahaan terus mengembangkan layanan berbasis kebutuhan pelanggan, termasuk penguatan lini bisnis asuransi publik dan pengelolaan risiko terintegrasi.

Penerimaan penghargaan diwakili oleh Direktur Pemasaran PT Jasaraharja Putera, Imam Hendrawan. Dalam kesempatan tersebut, dia menyampaikan bahwa capaian ini merupakan bentuk apresiasi atas kepemimpinan yang mampu mendorong kinerja perusahaan secara berkelanjutan, serta hasil kerja kolektif seluruh insan perusahaan yang senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip “melayani sepenuh hati”.

“Penghargaan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi manajemen, tetapi juga menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperluas inovasi produk, serta memperkuat kontribusi perusahaan dalam mendukung pembangunan nasional. Semangat melayani sepenuh hati akan terus menjadi landasan kami dalam memberikan perlindungan dan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan,” kata dia.

Ajang CEO Award & Unitlink Award yang diselenggarakan oleh Media Asuransi merupakan salah satu bentuk apresiasi bergengsi di industri keuangan yang menilai kinerja perusahaan dan kepemimpinan berdasarkan indikator kinerja keuangan, tata kelola perusahaan, serta inovasi bisnis yang berkelanjutan.