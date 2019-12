Dirut Pelindo IV Sabet 2 Penghargaan Indonesia Winner Golden Award Excellence 2019

jpnn.com, SURABAYA - Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV Farid Padang berhasil meraih dua penghargaan Indonesia Best In Awards Winner 2019 - 2020 dalam kategori Best in Bussiness & Company dan kategori Most Trusted Port Company in Indonesia.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Pusat Prestasi Indonesia yang bekerjasama dengan Majalah Penghargaan Indonesia yang berlangsung di Surabaya, Jumat (6/12).

Dirut Pelindo IV, Farid Padang menuturkan penghargaan ini merupakan ikhtiar maksimal yang dilakukan perseroan.

“Kami mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga atas rahmat dan karunia Allah kepada Pelindo IV dan secara pribadi saya persembahkan untuk meningkatkan motivasi semua pegawai. Saya juga mengapresiasi semua pejabat dan pegawai di Pelindo IV karena telah bersinergi dengan baik dengan semua stakeholder selama ini," kata Farid.

Menurutnya, penghargaan ini merupakan pembuktian dalam memberikan pelayanan juga penghargaan untuk seluruh insan Pelindo IV.

“Kami akan terus berkomitmen menjadikan Pelindo IV sebagai perusahaan yang terus berkembang serta ikut berkontribusi menjadikan seluruh SDM yang ada di dalamnya agar memiliki karakter yang kuat dan selalu mampu berinovasi dan berkreasi,” ujarnya.

Farid juga mengucapkan terima kasih kepada Pusat Prestasi Indonesia yang telah mengapresiasi hasil karya Pelindo IV.(chi/jpnn)