Dirut Pertamina Apresiasi Perwira Gigih Berinovasi hingga Raih 11 Penghargaan Soebroto 2025

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri memberikan apresiasi kepada Perwira Pertamina atas perjuangannya membangun ketahanan energi di tanah air.

Kegigihan perwira dalam berinovasi mengantarkan Pertamina untuk meraih 11 penghargaan dalam ajang Penghargaan Soebroto ke-8 tahun 2025.

Soebroto Award merupakan bentuk apresiasi tertinggi dari Kementerian ESDM kepada badan usaha dan lembaga yang berkontribusi signifikan terhadap kemajuan sektor energi dan sumber daya mineral nasional.

"Saya mewakili jajaran direksi mengapresiasi sumbangsih seluruh Perwira Pertamina yang telah memberi kontribusi terbaiknya pada industri energi di Indonesia. Pertamina juga berterima kasih kepada Kementerian ESDM, atas penghargaannya yang diberikan pada Pertamina," kata Simon dalam keterangannya, Sabtu (25/10).

Pernyataan tersebut disampaikan Simon di sela acara Penganugerahan Penghargaan Soebroto di Jakarta, Jumat 24 Oktober 2025

Simon menegaskan Pertamina mendukung kebijakan Kementerian ESDM yang berperan penting dalam mewujudkan visi Asta Cita terkait ketahanan energi nasional.

Dia meyakini melalui upaya kolaborasi dan inovasi yang masif akan dapat mempercepat tercapainya target Pemerintah Indonesia Emas 2045.

"Sejalan dengan arahan Menteri ESDM, Pertamina berkomitmen untuk bersinergi dengan berbagai pihak sehingga mampu mendukung tercapainya ketahanan energi, sebagaimana diamanahkan Presiden Prabowo Subianto," jelas Simon.