Dirut Pertamina: Keterbukaan Informasi jadi Tonggak untuk Bangun Kepercayaan Publik

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) berkomitmen meningkatkan keterbukaan informasi melalui transformasi berbagai aspek, mulai dari peningkatan tata kelola informasi hingga inovasi sistem informasi publik berbasis digital.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan pihaknya mendukung penuh pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat RI.

“Pertamina berkomitmen untuk terus mendukung keterbukaan informasi dalam rangka memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat Indonesia,” jelas Simon pada kesempatan presentasi uji publik di hadapan tim penilai Monev Keterbukaan Informasi Publik, di Jakarta, Kamis (20/11).

Menurut Simon, keterbukaan informasi sangat penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus edukasi kepada masyarakat mengenai peran Pertamina dalam menjaga ketahanan energi nasional dan mendukung swasembada energi sesuai Asta Cita Pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

“Pertamina siap menunjukkan langkah nyata dalam penyediaan informasi untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, dan melayani sepenuh hati,” tambah Simon.

Selain itu, Simon memastikan seluruh subholding terlibat aktif mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik.

Pertamina juga memberikan kemudahan akses informasi ramah disabilitas sebagai wujud inklusivitas, serta inovasi transformasi digital layanan informasi untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi secara dengan mudah dan akurat.

“Dengan dukungan Komisi Informasi Pusat RI dan masyarakat Indonesia, Pertamina berkomitmen terus meningkatkan layanan keterbukaan informasi publik dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia,” ungkap Simon. (jpnn)