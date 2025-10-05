Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri Tinjau Paddock VR46 Racing Team di Mandalika
jpnn.com, MANDALIKA - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri meninjau paddock Pertamina Enduro VR46 Racing Team dalam rangkaian kegiatan Pit Lane Walk Tour di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu, 4 Oktober 2025.
Kunjungan tersebut menjadi bentuk dukungan Pertamina terhadap kemitraan strategis bersama VR46 Racing Team yang telah membawa nama Indonesia ke panggung balap dunia melalui ajang MotoGP.
Dalam kesempatan itu, Simon meninjau secara langsung area kerja tim, kesiapan motor, serta aktivitas teknis yang dilakukan oleh para kru menjelang sesi latihan resmi.
Kunjungan Simon Aloysius Mantiri ke area paddock menegaskan dukungan penuh Pertamina terhadap penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025, sekaligus memperkuat sinergi dengan para mitra internasional dalam mendorong kemajuan olahraga dan energi berkelanjutan di Indonesia.
Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 juga menjadi sarana penting untuk memperkenalkan produk unggulan Pertamina kepada dunia, yang memberikan dampak positif bagi citra tanah air, pengembangan industri otomotif, serta promosi di kancah global.
Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan ajang ini menjadi sarana penting untuk memperkenalkan inovasi Pertamina ke dunia.
“Pertamina Grand Prix of Indonesia merupakan panggung global yang sangat strategis bagi Pertamina," kata Fadjar.
Fadjar mengungkapkan melalui ajang ini, Pertamina menunjukkan produk unggulan, inovasi energi berkelanjutan, sekaligus komitmen dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan citra positif Indonesia di mata internasional.
Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri meninjau paddock VR46 Racing Team dalam rangkaian kegiatan Pit Lane Walk Tour di Mandalika
