Dirut PT PPM: Kerja Sama Pemkab Jayapura Wujudkan Kedaulatan Pangan dan Energi

jpnn.com, JAYAPURA - Direktur Utama PT Palma Pertiwi Makmur (PPM) mengatakan kerja sama perusahaannya dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura merupakan salah satu kontribusi perusahaan dalam pembangunan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama sebagai bangsa.

Melalui kompetensi di sektor pangan dan energi, PPM ingin berkontribusi terhadap upaya mewujudkan kemandirian nasional.

“Kerja sama ini adalah kewajiban kami sebagai bagian dari bangsa. Kami harus bisa berperan aktif dan berkontribusi bersama-sama dalam membawa tujuan bangsa ini ke depan, khususnya kami yang bergerak di sektor pangan dan energi untuk mewujudkan kemandirian,” kata Mardianto.

Dia menambahkan bahwa cakupan kegiatan PPM tidak terbatas pada Kabupaten Jayapura, tetapi diarahkan pada skala nasional.

“Kami bergerak tanpa terkecuali di 38 provinsi, jadi bukan hanya khusus untuk Jayapura. Kami bergerak untuk skala Indonesia,” ujarnya.

Mardianto juga menekankan pentingnya semangat gotong royong dalam pembangunan. Menurutnya, pemerintah, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan perlu berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing agar pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak.

“Ini adalah tanggung jawab kita bersama, dan kebetulan kemampuan kami ada di sektor pangan dan energi. Jadi, fokus kami ada di pangan dan energi,” tambahnya.

Diketahui, pada 9 Oktober 2026, di Palma One, Jakarta, Direktur PT PPM Mardianto dan Bupati Jayapura Yunus Wonda menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) sebagai langkah awal rencana kerja sama dalam mendukung ketahanan pangan dan energi nasional.