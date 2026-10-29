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DTIIF 2026

Dirut Telkom: Infrastruktur dan Keamanan Digital jadi Fondasi Industri AI Masa Depan

Dirut Telkom: Infrastruktur dan Keamanan Digital jadi Fondasi Industri AI Masa Depan
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Direktur Utama Telkom Nanang Hendarno (kedua dari kiri) menyampaikan paparan dalam plenary session bertajuk “The Next Industrial Wave: Which Technologies Will Create New Global Industries?” pada hari kedua Danantara Indonesia Technology and Innovation Forum (DTIIF) 2026 di Jakarta, Selasa (27/10). Foto: Dokumentasi Telkom

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom Nanang Hendarno menyampaikan perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) membuka peluang lahirnya industri baru yang dapat mengubah cara bisnis dan layanan publik beroperasi.

Namun demikian, adopsi teknologi saja tidak cukup untuk menangkap peluang tersebut.

Menurut Nanang, dibutuhkan ekosistem yang mampu menghubungkan teknologi, kebutuhan pengguna, dan investasi agar inovasi dapat berkembang menjadi industri yang berkelanjutan.

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Dirut Telkom: Infrastruktur dan Keamanan Digital jadi Fondasi Industri AI Masa Depan

Pernyataan tersebut disampaikan Nanang Hendarno dalam plenary sessionThe Next Industrial Wave: Which Technologies Will Create New Global Industries?” pada hari kedua Danantara Indonesia Technology and Innovation Forum (DTIIF) 2026, Selasa (27/10).

Dalam sesi ini, Nanang berdialog bersama Executive Director sekaligus Chief Executive Officer JINGDONG Coinlink Technology Hong Kong Limited Teddy Liu, serta Senior Director of International Business Development AtkinsRéalis Sara Supaamornkul.

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Diskusi yang dipandu Managing Director of Strategic Technology Initiatives Danantara Indonesia Irwan Rei tersebut membahas teknologi yang berpotensi membentuk industri global berikutnya dari perspektif digital, bisnis, dan pengembangan infrastruktur.

Nanang menjelaskan AI berpotensi menjadi layanan yang digunakan secara luas, sehingga peluang bisnisnya tidak hanya terletak pada penjualan teknologi, tetapi juga pada infrastruktur yang menopang penggunaannya.

Penguatan konektivitas, komputasi dan ekosistem AI jadi kunci menangkap peluang industri global melalui pengembangan Sovereign Digital Technology TelkomGroup

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