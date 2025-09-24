Dirut Transjakarta Sebut Angka Kecelakaan Turun, tetapi....

menu
Rapat kerja Transjakarta bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/9). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Transjakarta Welfizon mengatakan bahwa angka kecelakaan armada Transjakarta menurun di 2024.

Menurut dia, kinerja keselamatan atau accident rate tersebut diambil dari Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

Hal itu diucapkan Welfizon saat rapat kerja Transjakarta bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/9).

“Di mana accident rate dihitung dari jumlah kecelakaan per 100 ribu kilometer dan dari 2022 dengan angka 0,55, 2023 0,5, dan 2024 secara konsisten turun 0,36 sampai Agustus 2025 0,32,” ucap Welfizon.

Kemudian, secara sistem manajement, statistik indeks accident rate, dan save rate terjadi perbaikan.

Walau begitu, dia mengaku paham bahwa publik tidak terlalu peduli dengan angka statistik pada saat terjadi kecelakaan tersebut.

Meski angka kecelakaan menurun, namun terjadi kecelakaan Transjakarta hingga tiga selama September 2025.

Yang pertama, kecelakaan Transjakarta dengan operator DAMRI 2041077 di Jalan Minangkabau Timur yang terjadi Sabtu (6/9).

