Disaksikan pembalap GT3 Jono Lester, aditif tukang solar dongkrak torsi hingga 16,90 Nm.

jpnn.com, JAKARTA - Brand aditif kendaraan asal Indonesia, Tukang Solar, mengklaim berhasil membuktikan peningkatan performa mesin melalui pengujian independen di Thailand.

Dalam uji dyno yang dilakukan menggunakan Toyota FJ Cruiser terbaru, produk aditif bensin dan aditif oli milik perusahaan disebut mampu meningkatkan tenaga hingga 5,01 HP dan torsi sebesar 16,90 Nm.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Tukang Solar untuk membedakan diri dari produk aditif yang dipasarkan melalui skema Multi-Level Marketing (MLM).

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Seluruh produknya dipasarkan secara independen dengan mengedepankan hasil pengujian teknis sebagai dasar klaim performa.

"Ini pencapaian yang mega fantastic. Bagaimana mungkin produk aditif dengan harga yang sangat murah bisa menaikkan tenaga mesin hingga beberapa persen secara instan?," kata pembalap GT3 internasional, Jono Lester dalam keterangannya, Kamis (16/7).

Tukang Solar memiliki empat lini produk utama, yakni Aditif Solar untuk mesin diesel standar, Aditif Solar Pro dengan formulasi pembersih lebih kuat, serta Aditif Bensin dan Aditif Oli yang ditujukan bagi kendaraan bermesin bensin, baik mobil maupun sepeda motor.

Untuk menguji efektivitas produknya, perusahaan membawa Aditif Bensin dan Aditif Oli ke Thailand. Pengujian dilakukan menggunakan Toyota FJ Cruiser terbaru yang mendapat dukungan dari TOM'S Racing Thailand dan dilaksanakan di fasilitas KNT Motorsport.

Jono Lester, yang turut memantau uji performa itu juga merasakan langsung perubahan karakter mesin setelah penggunaan kedua produk tersebut.