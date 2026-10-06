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Disaksikan Prabowo, Satgas PKH Setorkan Rp13,2 T Hasil Penindakan kepada Negara

Disaksikan Prabowo, Satgas PKH Setorkan Rp13,2 T Hasil Penindakan kepada Negara
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Jaksa Agung ST Burhanuddin (kedua kiri) selaku Wakil Ketua I Pengarah Satgas PKH menyerahkan secara simbolis uang Rp13,2 triliun hasil penertiban kawasan hutan kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kedua kanan) yang disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto (tengah) di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Foto: ANTARA/Nadia Putri Rahmani

jpnn.com, JAKARTA - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan uang senilai Rp13,2 triliun hasil penertiban berupa denda administratif, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hasil penanganan tindak pidana khusus, dan penerimaan pajak kepada negara.

Uang tersebut diserahkan secara simbolis dari Jaksa Agung ST Burhanuddin selaku Wakil Ketua I Pengarah Satgas PKH kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa.

Jaksa Agung dalam paparannya menjelaskan bahwa uang tersebut berasal dari hasil penagihan denda administratif di bidang kehutanan oleh Satgas PKH senilai Rp3.475.738.523.741,13.

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Lalu, PNBP yang berasal dari penanganan tindak pidana khusus senilai Rp1.535.750.234.271.

Terakhir, penerimaan pajak atas wajib pajak tindak lanjut Satgas PKH sebesar Rp8.229.846.923.898.

Dengan demikian, total uang yang diserahkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan untuk disetorkan ke kas negara senilai Rp13.241.335.681.910,13.

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Jaksa Agung mengatakan penyerahan uang senilai triliunan rupiah tersebut merupakan bentuk transparansi Satgas PKH atas hasil penertiban.

"Kami menegaskan komitmen Satgas PKH untuk memastikan bahwa setiap hasil penertiban kawasan hutan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan memberikan manfaat nyata bagi negara," ucapnya.

Uang tersebut diserahkan secara simbolis kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto di Gedung Kejaksaan Agung

Sumber ANTARA
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