Disambut Antusias, Jadwal Konser FFOREVER di Jakarta Ditambah

Grup FFOREVER. Foto: Dok. Color Asia Live

jpnn.com, JAKARTA - Kabar gembira bagi para penggemar yang antusias menyambut kehadiran grup FFOREVER ke Jakarta.

Pasalnya, pihak promotor mengumumkan penambahan jadwal konser bertajuk F*FOREVER 1st World Tour tersebut.

Adapun, konser FFOREVER bakal digelar di Indonesia Arena, di Kawasan GBK Senayan, Jakarta.

Semula konser direncanakan berlangsung hanya dua hari, yakni Jumat-Sabtu, 29-30 Mei 2026. Kini, resmi ditambah satu hari lagi menjadi tiga hari berturut-turut yakni pada Kamis-Sabtu, 28, 29, dan 30 Mei 2026, dipromotori oleh Color Asia Live dan presented by PaninBank.

Keputusan untuk menambah hari diambil setelah melihat gelombang permintaan yang memenuhi kanal media sosial promotor dalam beberapa hari terakhir sejak tiket untuk konser pada 29-30 Mei 2026 mulai dijual pada Sabtu (4/4) lalu sold out dalam hitungan menit.

Tidak ingin mengecewakan penggemar, Promotor bersemangat untuk berusaha menambah hari konser agar lebih banyak penggemar bisa mendapatkan kesempatan menyaksikan aksi panggung FFOREVER secara langsung.

Managing Director Color Asia Live, David Ananda mengaku sangat takjub dengan sambutan hangat dari penggemar di Indonesia.

"Setelah melakukan pembicaraan dengan management dan mempersiapkan segala hal, FFOREVER bersedia untuk menambah hari konser menjadi tiga hari yakni tanggal 28, 29 dan 30 Mei 2026," ungkap David Ananda dalam keterangannya.

