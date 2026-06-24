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Disambut Antusiasme, Tiket Konser My Chemical Romance di Jakarta Nyaris Ludes

Disambut Antusiasme, Tiket Konser My Chemical Romance di Jakarta Nyaris Ludes
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Meme seputar konser My Chemical Romance di Jakarta International Stadium pada 22 November 2026. Foto: Dok. Ravel Entertainment

jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Amerika Serikat, My Chemical Romance bersiap menggelar konser di Jakarta International Stadium pada 22 November 2026.

Konser yang dipromotori oleh Ravel Entertainment itu menjadi salah satu agenda yang paling dinantikan oleh pencinta musik di Indonesia.

Sebab, My Chemical Romance terakhir kali tampil di Jakarta pada 18 tahun lalu, dan belum ada kepastian kapan akan kembali ke Indonesia setelah konser tahun ini.

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Antusiasme penggemar terhadap konser My Chemical Romance sangat tinggi. Beberapa kategori tiket bahkan telah habis terjual dan ketersediaan tiket makin terbatas.

Tiket konser My Chemical Romance terdiri dari berbagai kategori harga yakni mulai Rp1.059.000 hingga Rp5.199.000.

Berikut daftar harga tiket konser My Chemical Romance di Jakarta:

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Cat 3 Right = Rp1.059.000, Cat 3 Left = Rp1.059.000, Cat 3 Center = Rp1.299.000.

Cat 2 Right = Rp2.099.000, Cat 2 Left = Rp2.099.000, Cat 2 Center = Rp2.399.000.

Band rock asal Amerika Serikat, My Chemical Romance bersiap menggelar konser di Jakarta International Stadium pada 22 November 2026.

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