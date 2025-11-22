Disambut Hangat Penggemar di Indonesia, Zhou Yiran dan Meng Ziyi Bercerita Begini
jpnn.com, JAKARTA - Dua aktor asal Tiongkok, Zhou Yiran dan Meng Ziyi datang ke Indonesia dan menyapa para penggemarnya.
Keduanya pun menceritakan bagaimana kesan dan pengalaman mereka saat kali pertama bertemu penggemar di Indonesia.
Pasalnya Zhou Yiran dan Meng Ziyi sudah merasakan sambutan luar biasa dari penggemar sejak menginjakkan kaki di bandara.
Meng Ziyi mengatakan, dirinya terkesan dengan panggilan baru yang diterimanya begitu tiba di Indonesia.
"Saya merasa mereka sangat antusias. Biasanya, orang akan memanggil saya Meng Ziyi atau Ziyi, tetapi di sini saya dipanggil 'Kak Meng'. Saya merasa ini sangat spesial," ujar Meng Ziyi di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (19/11).
Dalam kesempatan yang sama, Zhou Yiran juga mengaku terkejut melihat antusiasme para penggemar di Indonesia.
Dia pun tak menyangka ternyata memiliki banyak penggemar di Indonesia.
"Ini adalah pertama kalinya saya datang ke Indonesia dan saya merasa sangat kaget sekali melihat banyak sekali ternyata saya memiliki banyak sekali fans, penggemar di Indonesia dan mereka menunggu saya di bandara kemarin," ucap Zhou Yiran.
Dua aktor asal Tiongkok, Zhou Yiran dan Meng Ziyi datang ke Indonesia dan menyapa para penggemarnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Zhou Yiran & Meng Ziyi Bakal Hadir Dalam WeTV Always More 2026 di Jakarta
- Bonnadol Siap Sapa Penggemar Indonesia di Fan Meeting Jakarta 2025
- Harus Jambak Yasmin Napper Dalam Series Terbaru, Giorgino Abraham Cerita Begini
- Naysilla Mirdad & Baskara Mahendra Beradu Akting dalam Serial Catatan Hati Seorang Istri
- Pengakuan Giorgino Abraham Jadi Cowok Red Flag demi Balas Dendam Istri yang Tak Dianggap
- Bintangi Series Swipe Right, Asha Assuncao Cerita Soal Cara Dalami Karakter