Disambut Meriah, Pesawat Angkut Terbesar TNI AU A400M Tiba di Lanud Halim Perdanakusuma
jpnn.com - JAKARTA - Pesawat angkut terbesar milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Utara, Airbus A400M, mendarat di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin (3/11). Kedatangan pesawat angkut terbesar itu disambut dengan tradisi penyiraman air ala TNI AU.
Dalam laporan ANTARA di lokasi pukul 07.45 WIB, terlihat pesawat tersebut melewati siraman air yang ditembakkan mobil pemadam kebakaran dari sisi kanan dan kiri.
Kedatangan pesawat tersebut langsung disambut tepuk tangan seluruh perwira TNI AU dan beberapa tamu undangan yang hadir di Lanud Halim Perdanakusuma.
Dalam kegiatan hari ini, direncanakan pesawat akan diserahkan secara simbolis dari Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI dan selanjutnya diserahkan kepada pimpinan TNI AU.
Nantinya, pesawat tersebut akan ditempatkan di Skuadron 31 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Hingga saat ini proses penyambutan masih terus berlangsung.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan telah menandatangani kontrak pemesanan dua unit pesawat Airbus A400M untuk TNI AU dalam konfigurasi multirole tanker dan transport.
Kontrak yang ditandatangani di sela acara Dubai Airshow 2021 tersebut berlaku efektif pada tahun 2022, yang mencakup paket dukungan pemeliharaan dan pelatihan yang lengkap.
Pesawat angkut terbesar milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Utara, Airbus A400M, mendarat di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta.
