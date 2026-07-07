Disambut Puan, PM India Lakukan Kunjungan Kenegaraan ke DPR/MPR
jpnn.com, JAKARTA - Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi mendatangi Gedung Nusantara IV, area kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7) sore ini.
Modi datang ke area DPR/MPR sekitar pukul 16.20 WIB.
Kehadiran Modi itu masih dalam rangkaian kunjungan kenegaraan politikus Partai Bharatiya Janata itu.
Ketua DPR RI Puan Maharani menjadi tokoh yang menyambut kehadiran Modi ketika tiba di area depan Gedung Nusantara IV.
Modi bersama Puan langsung berjalan di karpet merah dengan pasukan kehormatan yang berjajar rapi pada sisi kiri dan kanan.
Prabowo selanjutnya terlihat menyambut Modi setibanya di depan pintu masuk utama Gedung Nusantara IV.
Prabowo tampak didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin ketika menyambut Modi.
Modi kemudian dipersilakan menandatangani dokumen kehadiran di area DPR/MPR, lalu bersalaman dengan Puan.
Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi mengenakan pakaian serbaputih ketika mendatangi area DPR/MPR.
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