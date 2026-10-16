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Disanksi 4 Laga, Vinicius Bakal Absen di El Clasico

Disanksi 4 Laga, Vinicius Bakal Absen di El Clasico
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Penyerang Real Madrid Vinicius Junior, berlari mengejar bola dalam pertandingan Spanyol antara Real Madrid CF dan Villarreal CF di Stadion Santiago Bernabeu di Madrid pada 10 Oktober 2026. Foto: AFP/ Oscar Del Pozo.

jpnn.com - JAKARTA - Penyerang Real Madrid Vinicius Junior mengaku kaget atas sanksi larangan bermain empat pertandingan.

Vinicius menerima kartu merah saat Real Madrid menang 1-0 atas Villarreal di Santiago Bernabeu akhir pekan lalu. Dia diusir wasit setelah menarik rambut Nathan Saliba.

Komite Disiplin Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) kemudian menjatuhkan hukuman empat pertandingan kepada penyerang asal Brasil tersebut.

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Vinicius mendapat larangan bermain dua laga karena tindakan kasar di luar situasi perebutan bola.

Kemudian, larangan bermain dua laga tambahan akibat dinilai bersikap agresif saat memprotes keputusan wasit.

Akibat sanksi tersebut, Vinicius dipastikan absen dalam empat pertandingan domestik Real Madrid, termasuk laga El Clasico melawan Barcelona pada 25 Oktober.

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Vinicius  mempertanyakan sanksi yang bernilai berat tersebut. Dia mengeklaim tidak pernah mendapat penjelasan mengenai aturan yang menjadi dasar hukuman.

“Saya kira itu datang di saat yang tidak tepat. Mereka punya sepanjang hari untuk mengumumkan hukuman dan begitu saya sampai di stadion untuk melawan AS Roma, saya dapat pesan kalau saya akan absen dalam empat pertandingan LaLiga. Saya tidak paham kenapa,” ujar Vinicius dikutip dari media Dario AS, pada Kamis.

Disanksi empat laga, Vinicius Junior bakal absen di El Clasico Barcelona vs Real Madrid.

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