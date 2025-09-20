Discover Feed Google Bakal Diisi Juga dari Unggahan Media Sosial
jpnn.com, JAKARTA - Google bakal memperluas isi dari layanan "Discover Feed". Tidak hanya terbatas pada artikel dari berbagai web, tetapi juga unggahan media sosial.
Selain itu, Google juga berencana mengintegrasikan beberapa konten dari platform video seperti YouTube Shorts, untuk memperkaya jenis konten yang ditampilkan di Discover Feed.
Discover Feed adalah layanan yang bisa ditemukan di tampilan awal saat aplikasi Google dan konten-konten itu merupakan hasil personalisasi dari aktivitas pengguna saat menjelajah berbagai website.
Meski Google masih membatasi platform media sosial mana saja yang akan ditampilkan sebagai permulaan, ke depannya akan lebih banyak platform media sosial lainya yang ditambahkan.
"Dalam riset kami, orang-orang mengatakan bahwa mereka senang melihat beragam konten di Discover, termasuk video dan postingan sosial, selain artikel," demikian pernyataan Google dalam pengumumannya.
Selain menambahkan sumber untuk konten-konten di Discover Feed, Google kini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tampilan layanan ini.
Caranya serupa dengan cara yang baru-baru ini memungkinkan pengguna memilih sumber berita pilihan mereka di Penelusuran.
Ketika pengguna melihat konten yang disukai, pengguna dapat mengikuti kreator atau penerbit yang diinginkan untuk melihat lebih banyak konten dari mereka.
