Discovery Commerce Buka Lebih Banyak Peluang bagi Brand Lokal di TikTok Shop by Tokopedia

jpnn.com, JAKARTA - Ekosistem discovery commerce TikTok Shop by Tokopedia (TikTok Shop) menjadi mesin pertumbuhan bisnis fesyen lokal, tercermin dari nilai transaksi fesyen yang meningkat 70% pada Semester I 2026 dibandingkan Semester I 2025.

Untuk mendorong pertumbuhan ini, TikTok Shop menghadirkan Fashion Playground, yang mempertemukan brand, kreator, dan konsumen dalam sebuah pengalaman utuh.

"Model perdagangan daring berbasis penemuan konten digital, discovery commerce, berpotensi mengakselerasi pertumbuhan industri fesyen lokal. Melalui video pendek maupun sesi LIVE di TikTok, produk penjual di Tokopedia dan TikTok Shop, termasuk dari kategori fesyen makin mudah ditemukan lebih banyak masyarakat. Sering berkembangnya model perdagangan ini, kami menghadirkan TikTok Shop by Tokopedia Fashion Playground sebagai upaya membantu brand fesyen lokal memanfaatkan kekuatan konten untuk menjangkau lebih banyak konsumen dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan," kata President Director of Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia Stephanie Susilo.

Peran kreator pun dinilai makin signifikan dalam memperkuat pertumbuhan bisnis fesyen di Indonesia. Pada Semester I 2026, jumlah kreator fesyen meningkat 74%, sementara nilai transaksi di TikTok Shop yang dihasilkan kreator fesyen naik 95% dibandingkan Semester I 2025.

Pada 2026, pakaian pria, pakaian wanita, serta aksesori menjadi kategori fesyen dengan pertumbuhan nilai transaksi tertinggi di TikTok Shop.

Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Sulawesi Barat, dan Gorontalo menjadi beberapa wilayah dengan pertumbuhan nilai transaksi produk fesyen tertinggi sepanjang 2026 melalui ekosistem discovery commerce TikTok Shop.

Data ini menunjukkan sifat inklusif discovery commerce yang makin membuka akses dan peluang bagi pelaku fesyen lokal di berbagai daerah untuk tumbuh berkelanjutan.

Tidak hanya itu, tren fesyen terbaru di TikTok, mulai dari gaya gorpcore yang memadukan perlengkapan outdoor dengan streetwear hingga tren fesyen wanita seperti konten GRWM (Get Ready With Me), OOTD (Outfit Of The Day), dan 3 Ways to Style, menunjukkan bagaimana konten menjadi pintu untuk menemukan inspirasi sekaligus produk.