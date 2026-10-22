Disdik Jabar Minta Gerbang Sekolah Dikunci Saat KBM Berlangsung

jpnn.com, BANDUNG - Dinas Pendidikan Jawa Barat memperketat pengawasan, keamanan, ketertiban di satuan pendidikan.

Aturannya ialah menutup dan mengunci gerbang sekolah SMA-SMK negeri setelah jam masuk selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Peraturan baru tersebut tertuang dalam nota dinas 38297/PW.01/SEKRE yang ditandatangani langsung oleh Kepala Disdik Jabar Purwanto, dan diterbitkan pada 12 Oktober 2026.

Surat itu juga telah disebarkan ke seluruh Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan di wilayah Jabar.

Isi dari nota dinas tersebut meminta seluruh kepala satuan pendidikan untuk memperketat pengawasan serta membatasi akses masuk bagi pihak eksternal yang tidak berkepentingan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung.

Kemudian, pihak eksternal yang memiliki kepentingan dan memerlukan akses ke lingkungan sekolah, wajib menunjukkan surat resmi, serta terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk memperoleh izin masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain arahan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Purwanto mengatakan kebijakan penutupan gerbang bertujuan memastikan lingkungan sekolah tetap aman selama proses belajar mengajar.

"Itu kan dimaksudkan agar lingkungan sekolah itu benar-benar aman pada jam-jam pembelajaran berlangsung. Tidak ada gangguan-gangguan yang bisa mengakibatkan keamanan, kenyamanan, konsentrasi guru dan siswa terganggu," kata Purwanto di Bandung, Kamis (22/10).