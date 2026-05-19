Disdik Jabar Siapkan Pemetaan Minat untuk Lulusan SMP dan MTs, Catat Jadwalnya

jpnn.com, BANDUNG - Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat mulai memetakan minat lulusan SMP dan MTs menjelang Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.

Pemetaaan itu berlangsung pada 29 Mei hingga 8 Juni 2026 agar siswa menentukan pilihan melanjutkan ke SMA atau SMK, baik negeri maupun swasta.

Kepala Disdik Jawa Barat, Purwanto mengatakan, pemetaan dilakukan setelah tahapan penerimaan Sekolah Manusia Unggul (Maung) selesai digelar.

"Untuk peminatan kita juga setelah sekolah maung ini dibuka nanti ada pemetaan untuk siswa siswa SMP MTs di Provinsi Jawa Barat agar mereka bisa memilih peminatannya mau ke sekolah mana negeri atau swasta, mau ke SMA SMK?," kata Purwanto, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, seluruh lulusan SMP dan MTs nantinya akan mendapatkan akun khusus untuk mengikuti proses pemetaan tersebut.

Oleh karena itu, Disdik Jabar meminta keterlibatan aktif guru, kepala sekolah, hingga orang tua siswa.

"Nanti kami akan bagikan akun kepada semua lulusan SMP dan MTS yang ini memerlukan kerja keras kita semuanya nanti para siswa, orang tua, para guru kepala sekolah di tingkat SMP untuk bisa mensosialisasikan ini kepada anak-anak kita," ujarnya.

Purwanto menegaskan, pemetaan minat menjadi langkah penting agar seluruh siswa kelas 9 di Jawa Barat tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki.