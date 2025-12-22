Disdik Palembang Pastikan MBG Tetap Disalurkan saat Libur Sekolah, Begini Metode Penyalurannya
jpnn.com, PALEMBANG - Dinas Pendidikan (Disdik) Palembang memastikan program makan bergizi gratis (MBG) tetap berjalan selama libur akhir semester ganjil.
Penyaluran MBG kepada peserta didik dilakukan dengan penyesuaian mekanisme distribusi sesuai petunjuk teknis dan pedoman tata kelola dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Muhammad Affan Prapanca mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan ketentuan pelaksanaan MBG selama masa libur sekolah kepada seluruh kepala satuan pendidikan.
“Berdasarkan petunjuk teknis atau pedoman tata kelola MBG, pada hari libur program ini tetap diberikan, hanya saja metode penyalurannya berbeda,” ungkap Affan, Senin (22/12/2025).
Selama libur sekolah, MBG disalurkan dua kali dalam sepekan, yakni setiap Senin dan Kamis.
Pada dua hari tersebut peserta didik menerima makanan basah atau ompreng, sementara untuk hari lainnya diberikan makanan kering.
"Makanan kering untuk Selasa dan Rabu dibagikan pada hari Senin, sedangkan untuk Jumat dan Sabtu dibagikan pada hari Kamis,” ujar Affan.
Affan mengatakan sekolah tidak diwajibkan untuk menerima MBG selama masa libur. Tiap sekolah diberi kebebasan menentukan apakah akan tetap menerima program tersebut atau tidak.
Disdik Palembang pastikan program makan bergizi gratis (MBG) tetap berjalan meski libur sekolah.
