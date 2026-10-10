Disebut Bakal Jadi Panglima TNI, Jenderal Maruli Bicara soal Isu Kanan Kiri

jpnn.com - JAKARTA - Kabar tentang pergantian Panglima TNI kian terdengar santer beberapa hari belakangan ini. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjadi sosok yang kerap disebut akan menjadi Panglima TNI pengganti Jenderal Agus Subianto.

Sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Maruli memenuhi syarat diusulkan sebagai calon Panglima TNI. Namun, abiturien Akmil 1992 itu menanggapi kabar itu secara santai.

“Isu kanan kiri banyak yang WA (kirim pesan WhatsApp, red) ke saya,” ujar Maruli dalam ramah tamah dengan para pemimpin redaksi di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Jumat (9/10).

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Maruli justru mengaku dirinya bukan tipe orang yang suka berkasak-kusuk demi mengejar jabatan.

“Saya bukan orang yang menemui Si A atau Si B buat minta jabatan, naik pangkat. Enggak,” tuturnya.

Mantan komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) itu lantas menceritakan pengalamannya saat memperoleh informasi tentang penugasan dan jabatan barunya yang justru datang dari orang lain.

Misalnya, pada Januari 2022 saat masih menjabat Panglima Kodam Udayana, Maruli dipromosikan menjadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

“Saya lagi berjemur di Bali, tiba-tiba ada WA kasih selamat katanya saya jadi Pangkostrad,” tutur Maruli.