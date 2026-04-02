Disebut Donald Trump Minta Gencatan Senjata, Iran Membantah Keras
jpnn.com - ISTANBUL - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu (1/4) mengeklaim bahwa "kepemimpinan baru" Iran meminta gencatan senjata dengan Washington.
Namun, Trump menyatakan bahwa AS hanya akan mempertimbangkan permohonan itu jika Selat Hormuz dibuka.
"Presiden rezim baru Iran, yang tidak seradikal dan lebih cerdas dari pendahulunya, baru saja meminta gencatan senjata dengan Amerika Serikat," kata Trump melalui platform Truth Social.
Trump mengatakan Washington hanya akan mempertimbangkan permintaan itu ketika Selat Hormuz "terbuka, bebas, dan bersih”.
Dia menambahkan mengatakan bahwa AS akan terus membombardir Iran hingga "kembali ke zaman batu" sebelum hal tersebut tercapai.
Juru Bicara Kemlu Iran Esmaeli Baqaei dengan serta-merta membantah klaim Trump tersebut.
Dia mengatakan pernyataan bahwa Teheran meminta gencatan senjata tidak sesuai realitas.
Media Axios, mengutip tiga pejabat AS, melaporkan bahwa perundingan tengah berlangsung dalam rangka mengusahakan gencatan senjata sebagai imbalan pembukaan kembali Selat Hormuz.
Iran buka suara merespons pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengeklaim bahwa Iran meminta gencatan senjata.
