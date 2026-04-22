Disebut Miliki 750 Dapur MBG, Uya Kuya Ambil Tindakan Tegas

Disebut Miliki 750 Dapur MBG, Uya Kuya Ambil Tindakan Tegas

Disebut Miliki 750 Dapur MBG, Uya Kuya Ambil Tindakan Tegas
Uya Kuya. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Nama Uya Kuya kembali menjadi sorotan lantaran beredar kabar anggota DPR RI itu memiliki 750 dapur MBG.

Dia pun merasa heran lantaran dirinya lagi-lagi menjadi sasaran berita bohong atau hoaks.

Pemilik nama Surya Utama itu lantas menegaskan bahwa narasi tersebut sama sekali tidak benar.

"Itu saya jamin 1000% fitnah dan hoaks," ujar Uya Kuya di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/4).

Selebritas sekaligus politikus itu mengatakan bahwa dirinya tak memiliki dapur MBG seperti yang dinarasikan di sosial media.

"Ini saya tekankan, sampai sekarang, sampai saat ini, tidak ada satu pun dapur MBG yang saya punya," ucap Uya Kuya.

Tak lagi tinggal diam, pria 51 tahun itu memilih melaporkan berita bohong tersebut ke Polda Metro Jaya, yang telah didaftarkan pada Sabtu (18/4) lalu.

"Iya, saya laporkan ke Polda Metro Jaya, di Siber Polda Metro Jaya di Sabtu malam kemarin," tuturnya.

Nama Uya Kuya kembali menjadi sorotan gegara beredar kabar anggota DPR RI itu memiliki 750 dapur MBG.

