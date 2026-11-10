Disebut Punya Kedekatan dengan Jenderal Listyo, Mendagri Tito Beri Penjelasan Begini

jpnn.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan tidak pernah lagi ikut campur urusan kepolisian semenjak tidak lagi menjabat Kapolri pada 2019.

"Saya dari 2019 sudah pensiun baik dari polisi maupun Kapolri. Saya enggak pernah ikut urusan polisi," kata Tito di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian merupakan Kapolri periode 14 Juli 2016-23 Oktober 2019. Setelah itu, dia dipercaya menduduki jabatan di kabinet pemerintahan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

"Tugas saya, saya (menerima) kepercayaan sebagai Mendagri. Saya jalankan dengan sebaik-baiknya dan itu pun telah menyita waktu saya luar biasa, ya. Kegiatannya banyak sekali," tutur Tito.

Tito menjelaskan hal itu guna menjawab pertanyaan wartawan terkait dirinya yang disebut-sebut dekat dengan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menjadi tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Tito, dia menjabat sebagai Mendagri pada periode kedua pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, yang kemudian berlanjut pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

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"(Saya) dipercaya oleh Pak Prabowo menjadi Mendagri. Saya laksanakan juga dengan semaksimal saya. Jadi, kalau untuk urusan polisi sudah ada yang mengawasi sendiri," ucapnya.

Tidak hanya sebagai Mendagri, Tito menjelaskan bahwa dia saat ini juga menjalankan tugas sebagai Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi Pascabencana di Sumatera.