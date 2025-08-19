Disebut Tanggap Mengatasi Krisis Listrik Morowali, Bupati Iksan Dapat Apresiasi PLN

jpnn.com, JAKARTA - Belum genap enam bulan menjabat, Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf disebut menunjukkan kemajuan nyata dalam mengatasi persoalan listrik di daerahnya.

Kondisi kelistrikan kini membaik, terlebih dengan adanya peresmian infrastruktur kelistrikan oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi, pada Selasa (19/8).

“Ini memang yang ditunggu masyarakat Morowali selama ini. Tentunya harapan kami, pemerintah akan terus mendukung penuh perjalanan PLN agar target 2027, seluruh Morowali terang benderang hingga ke wilayah kepulauan,” ujar Iksan.

Acara peresmian berlangsung di Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, tepatnya di Gardu Induk (GI) 150 kV Bungku.

Di tempat yang sama, Manager PLN UPP Sulawesi Selatan Edy Roy menyebutkan bahwa keberhasilan beroperasinya infrastruktur kelistrikan di Morowali tidak lepas dari dukungan banyak pihak.

Namun, dia menilai Iksan memiliki peran penting sehingga proyek Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dapat beroperasi lebih cepat dari target.

“Peran Pak Bupati dalam menyukseskan persoalan listrik ini sangat besar. Rencana awalnya penyalaan listrik dijadwalkan pada Agustus, tetapi berkat dorongan beliau sejak 5 Juni sudah bisa menyala,” kata dia.

Menurut dia, sejak awal perkenalan Iksan aktif menanyakan perkembangan proyek tersebut, bahkan saat berada di luar kota sekalipun.