Diselimuti Pengaruh The Fed, IHSG Dibuka Melemah 18,28 Poin

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin bergerak sideways (mendatar).

Dibuka menguat, IHSG pada pukul 09.46 WIB melemah 18,28 poin atau 0,34 persen ke posisi 5.420,98. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 2,61 poin atau 0,48 persen ke posisi 544,44.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata menilai IHSG dipengaruhi oleh sikap pelaku pasar bersikap wait and see terhadap kebijakan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed.

Menurut Liza, jika IHSG mampu bertahan di atas level 5.424, potensi lanjut menuju resistance 5.520 dan 5.607- 5.631.

“Namun, jika terjadi profit taking dan IHSG tidak mampu bertahan di atas level 5.424, bisa kembali ke 5.328, IHSG bisa kembali ke support 5.278 atau 5.185,” ujar Liza dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

Timur Tengah Memanas

Liza menyebut dari mancanegara, ketegangan di Timur Tengah meningkat setelah Presiden AS Donald Trump menegaskan konflik dengan Iran tidak akan berakhir sebelum kemampuan nuklir Teheran dipastikan dilumpuhkan, meskipun ia menyatakan tidak ada serangan AS pada Minggu (25/10).

Sementara itu, Kedutaan Besar AS memerintahkan staf non-esensial dan keluarga mereka meninggalkan Arab Saudi menyusul serangan Houthi, yang dilaporkan melibatkan 10 rudal dan menyebabkan dua orang terluka serta kerusakan properti.