Disemangati Diaspora Indonesia, Petenis Janice Tjen Menang Babak Pertama Tunggal Putri Australian Open
Petenis Indonesia Janice Tjen mengalahkan Leylah Fernandez dari Kanada dalam turnamen Australian Open hari ini, Selasa, 20 Januari 2026.
Pertandingan yang berlangsung di ANZ Arena, Melbourne tersebut berlangsung selama hampir dua jam sejak pukul 11 pagi waktu Melbourne.
Dalam penampilan debutnya di Australian Open ini, Janice berhasil mengalahkan Leylah, yang menempati peringkat 22 dunia, dengan skor 6-2 di set pertama, dan 7-6 (1) di set kedua.
Kehadiran petenis yang menempati peringkat 59 dunia dalam turnamen ini turut didukung oleh warga Indonesia di Melbourne, yang rela berangkat pagi demi mendapatkan kursi terbaik di dalam arena.
Semangat para pendukung
Meski pertandingannya berlangsung pada hari kerja, ada warga Indonesia yang tetap hadir dalam pertandingan tersebut untuk menyaksikan Janice.
Ferry Hasiholan rela mengambil cuti demi mendukung dan menyaksikan petenis putri Indonesia yang berusia 23 tahun ini.
"Janice Tjen juga masih muda, dan dia salah satu petenis yang melompat dari [peringkat] 400-500 WTA, sekarang sudah ke 50-an," ujarnya.
"Apalagi dia masih 23 tahun. Itu yang menjadi trigger [menonton], dan dia adalah masa depan cabang olahraga tenis Indonesia."
Warga Indonesia di Melbourne bersemangat mendukung petenis Indonesia Janice Tjen, yang memenangkan babak pertama tunggal putri dalam debutnya di turnamen Australian Open hari Selasa, 20 Januari 2026
