Disepakati UMK Blora 2026 Naik 4,79%, Realistis dan Wajar
jpnn.com - BLORA – Pemkab Blora merekomendasikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Blora 2026 kepada Gubernur Jateng sebesar Rp2.345.695,57.
Besaran UMK Blora 2026 itu naik 4,79 persen dibandingkan UMK 2025 yang sebesar Rp2.238.430.
"Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Blora yang digelar pada pertengahan Desember 2025," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinnaker) Kabupaten Blora Endro Budi Darmawan di Blora, Selasa.
Dia menjelaskan penetapan UMK Blora 2026 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Dalam regulasi terbaru tersebut, pemerintah pusat mengubah mekanisme penentuan upah minimum, khususnya terkait variabel alfa. Jika sebelumnya rentang alfa relatif sempit, kini diperluas menjadi 0,5 hingga 0,9.
"Alfa ini menjadi pengali pertumbuhan ekonomi yang kemudian dijumlahkan dengan inflasi untuk menentukan besaran kenaikan upah minimum," ujar Endro.
Dalam sidang Dewan Pengupahan, perwakilan pengusaha yang tergabung dalam Apindo Blora mengusulkan penggunaan alfa 0,6, sementara perwakilan serikat pekerja mendorong alfa 0,7 agar kenaikan upah lebih dirasakan oleh buruh.
Setelah melalui diskusi dan pertimbangan berbagai aspek, kedua belah pihak akhirnya menyepakati alfa 0,7 sebagai titik temu. Angka tersebut dinilai sebagai posisi tengah yang realistis dan wajar.
Upah Minimum Kabupaten atau UMK Blora 2026 sudah disepakati, yakni naik 4,79 persen disbanding tahun sebelumnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Lewat UMK Spesial, PPA Dukung Pemberdayaan Masyarakat
- Gubernur Luthfi Tetapkan UMP, UMSP, UMK & UMSK di Jateng 2026 Secara Serentak Rabu 24 Desember
- Genap Dua Tahun, Penjualan di Local Pride Spot Tembus Rp 2,8 Miliar
- Pertamina Hibahkan Alat Produksi Rp900 Juta Kepada Finalis & 24 Champion UMK Academy
- Petrokimia Gresik Dorong 15 UMK Binaan Tembus Pasar Internasional Lewat Kegiatan Ini
- FFI Kedai Kreatif 2025 Dorong UMK Perempuan Bangkitkan Ekonomi dari Dapur Rumah