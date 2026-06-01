Dishub DKI Menjamin Per 2 Juni Jalan Lenteng Agung Sudah Kembali Normal

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin memastikan Jalan Lenteng Agung Raya akan kembali normal pada Selasa 2 Juni 2026.

Hal ini Budi katakan setelah Pemprov Jakarta menutup sementara Jalan Raya Lenteng Agung Raya arah Depok mulai Senin 1 Juni 2026 pukul 14.00 WIB, hingga Selasa 2 Juni 2026 pukul 05.00 WIB.

"Insyaallah akan kami jamin pukul lima pagi besok semua sudah bisa dilintasi kembali," ujar Budi di Lenteng Agung, Jakarta, Senin (1/6).

Budi menjelaskan penutupan sementara Jalan Lenteng Agung Raya ini karena akan dilakukan pengecoran jalan yang amblas.

"Penutupan ini agar proses perbaikan dapat berjalan maksimal," kata dia.

Budi mengatakan pihaknya juga telah menebar tujuh spanduk penutupan jalan di kawasan Lenteng Agung dan Depok.

Termasuk juga mengerahkan petugas yang diperuntukan untuk mengarahkan kendaraan ke jalur alternatif selama penutupan berlangsung.

"Jadi, bagi masyarakat yang ingin menuju ke arah Depok. Agar bisa berputar balik di Tapal Kuda atau di Universitas Pancasila, dan menuju jalan Moh Kahfi," jelas dia.