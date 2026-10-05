Dishub DKI Siapkan Rute Alternatif Lalin Jelang Final FIFA ASEAN Cup 2026 di GBK

jpnn.com, JAKARTA - Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan pengaturan lalu lintas secara situasional saat pelaksanaan laga final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), pada Senin (5/10).

Pertandingan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 20.00 WIB hingga selesai.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan sebanyak 80 petugas Dinas Perhubungan ditugaskan untuk mendukung pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan.

Pengaturan dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas di lapangan.

“Kami mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan untuk mengikuti arahan petugas di lapangan, menyesuaikan waktu perjalanan, serta memanfaatkan rute alternatif yang tersedia,” ucap Budi dalam keterangannya.

Sementara itu, pengaturan lalu lintas bersifat situasional dengan rute alternatif yang dapat dilalui sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dari arah Selatan:

a. Blok M menuju Utara (Tanah Abang), dapat menggunakan rute Jalan Panglima Polim - Jalan Kyai Maja - Jalan Sultan Iskandar Muda (berputar di depan Gandaria City) - Jalan Teuku Nyak Arief - Jalan Tentara Pelajar - Jalan Penjernihan - Jalan KH. Mas Mansyur, dan seterusnya.