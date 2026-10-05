menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Daerah » Dishub DKI Siapkan Rute Alternatif Lalin Jelang Final FIFA ASEAN Cup 2026 di GBK

Dishub DKI Siapkan Rute Alternatif Lalin Jelang Final FIFA ASEAN Cup 2026 di GBK

Dishub DKI Siapkan Rute Alternatif Lalin Jelang Final FIFA ASEAN Cup 2026 di GBK
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Stadion Utama Gelora Bung Karno a.k.a GBK. Foto: digitalhubfifacom

jpnn.com, JAKARTA - Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan pengaturan lalu lintas secara situasional saat pelaksanaan laga final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), pada Senin (5/10).

Pertandingan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 20.00 WIB hingga selesai.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan sebanyak 80 petugas Dinas Perhubungan ditugaskan untuk mendukung pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan.

Baca Juga:

Pengaturan dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas di lapangan.

“Kami mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan untuk mengikuti arahan petugas di lapangan, menyesuaikan waktu perjalanan, serta memanfaatkan rute alternatif yang tersedia,” ucap Budi dalam keterangannya.

Sementara itu, pengaturan lalu lintas bersifat situasional dengan rute alternatif yang dapat dilalui sebagai berikut:

Baca Juga:

1. Bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dari arah Selatan:

a. Blok M menuju Utara (Tanah Abang), dapat menggunakan rute Jalan Panglima Polim - Jalan Kyai Maja - Jalan Sultan Iskandar Muda (berputar di depan Gandaria City) - Jalan Teuku Nyak Arief - Jalan Tentara Pelajar - Jalan Penjernihan - Jalan KH. Mas Mansyur, dan seterusnya.

Dishub DKI Jakarta menyiapkan pengaturan lalu lintas secara situasional saat pelaksanaan laga final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand di GBK

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI