Dishub Jabar Ungkap 17 Jalur Alternatif Mudik Lebaran 2026, Simak Nih!

jpnn.com, BANDUNG - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat mengungkapkan sejumlah jalur alternatif mudik Lebaran 2026 untuk masyarakat.

Kepala Dishub Jabar Dhani Gumelar mengatakan terdapat delapan jalur mudik alternatif yang bisa dimanfaat pemudik menghindari kemacetan.

"Pemudik dapat melewati jalur alternatif saat mudik Lebaran 2026 untuk menghindari kemacetan di jalur utama. Di wilayah utara Jawa Barat, setidaknya ada delapan jalur alternatif," kata Dhani di Bandung, Selasa (10/3/2026).

Delapan jalur alterantif di utara yaitu Sukamandi - Kalijati sepanjang 22 kilometer, Pamanukan - Subang 31 kilometer, Kadipaten - Jatitujuh - Jatibarang 40,7 kilometer, dan Haurgeulis - Patrol 19 kilometer.

Selain itu, jalur alternatif yang bisa dilewati yaitu Cikamurang-Jangga sepanjang 35 kilometer, Budur-Tegalgubug-Jagapura-Mundu 32 kilometer, Losari-Ciledug-Cidahu-Kuningan 95 kilometer serta Cirebon-Sumber-Rajagaluh-Majalengka 32 kilometer.

Sementara itu, di jalur tengah Jawa Barat, terdapat empat jalur alternatif seperti Subang-Lembang-Bandung sepanjang 41 kilometer, Sumedang-Jalan Cagak-Wanayasa-Purwakarta 85 kilometer, Talaga-Bantarujeg-Wado-Sumedang 79 kilometer dan Kuningan-Cikijing-Majalengka-Kadipaten 45 kilometer.

Dia melanjutkan pemudik juga memiliki lima jalur alternatif di selatan Jawa Barat.

Kelima jalur alternatif itu ialah Garut-Banyuresmi-Leuwigoong-Kadungora-Cijapati-Majalaya-Bandung sepanjang 78 kilometer, Sasak Beusi-Cibatu-Leles 19 kilometer, dan Banjar-Manonjaya-Tasikmalaya 44 kilometer.